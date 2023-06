Provengono da tutte le regioni d’Italia i 70 studenti che sono stati selezionati per merito scolastico dalla Scuola Normale Superiore per partecipare a un corso di orientamento universitario che si terrà a San Miniato, da lunedì 26 a venerdì 30 giugno. Alle ragazze e ai ragazzi, appena promossi in quinta superiore, saranno presentati, attraverso lezioni e seminari, i più disparati temi di studio e di ricerca scientifica, per una panoramica aggiornata degli ambiti disciplinari presenti alla Normale e non solo, in vista della futura scelta universitaria.

Il corso di orientamento si svolgerà presso il Conservatorio Santa Chiara. I partecipanti vivranno 5 giornate insieme, non solo a lezione ma anche in momenti conviviali, avendo così modo di confrontare le proprie impressioni e di immergersi nella dimensione di un campus universitario.

Le lezioni, tenute la mattina, sono di Manuela Caiani (Scienza politica), Barbara Borg (Archeologia classica), Donatella Della Porta (Scienza politica), Alessandro Schiesaro (Letteratura latina) Enrico Trincherini (Fisica) Andrea Gambassi (Fisica teorica), Laura Marcucci (Fisica) Giulia Ammannati (Paleografia) Francesco Benigno (Storia moderna). Il pomeriggio si svolgeranno seminari di approfondimento a cura degli allievi dottorandi della Normale.

Dopo San Miniato, la Scuola Normale organizzerà altri corsi con altri studenti a Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei (3-7 luglio), a Napoli, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale (4-8 settembre).