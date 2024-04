Università, concorsi di accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: iscrizioni fino al 17 aprile

C’è tempo fino al 17 aprile per iscriversi ai concorsi di accesso a numero chiuso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2024/25. Gli studenti e le studentesse che intendono partecipare alle prove del 28 e 29 maggio e del 30 e 31 luglio devono preliminarmente iscriversi, entro il 17 aprile, sul portale www.universitaly.it, sia che vogliano partecipare a entrambe, che a una sola delle due sessioni. Dovranno poi perfezionare l’iscrizione pagando la quota prevista tramite il portale Alice, entro il 22 aprile per la prima sessione, entro il 23 luglio per la seconda.

Tutte le informazioni e i bandi sono pubblicati ai seguenti link: https://matricolandosi. unipi.it/immatricolazioni/ medicina-e-chirurgia/, https:/ /matricolandosi.unipi.it/ immatricolazioni/medicina- veterinaria/.