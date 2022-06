Al via in Sapienza i Career Days dell’Università

Il 21 giugno alle 9 nel Palazzo della Sapienza (via Curtatone e Montanara, 15) si è inaugurata l'edizione 2022 dei Career Days dell'Università di Pisa, con l'apertura degli stand aziendali e l'accoglienza degli iscritti. I Career Days proseguono il 22, 28 e 29 giugno, per un totale di quattro giornate di incontri, presentazioni e colloqui con aziende per favorire l'orientamento e l'inserimento professionale degli studenti e laureati dell'Ateneo. All'iniziativa hanno aderito 36 aziende di diversi settori merceologici e altre aziende parteciperanno da remoto. Complessivamente a oggi sono state già pubblicate oltre 130 offerte di lavoro per diversi profili sia tecnici che umanistici (programmazione software, progettazione meccanica, ingegneria di processo, ingegneria elettrica, assicurazione qualità, consulenza, risorse umane, digital marketing, business development, veterinaria, legale).

Il programma delle quattro giornate prevede al mattino delle brevi presentazioni aziendali di circa venti minuti ciascuna, che hanno l’obiettivo di illustrare ai presenti valori, strategie aziendali e opportunità professionali. Nel pomeriggio si svolgono dei colloqui conoscitivi, riservati a studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca che si sono candidati attraverso la piattaforma Career Center. Il 22 giugno alle 17 e il 29 giugno alle 18 in Sapienza l'appuntamento è con gli “Aperitivi con gli Alumni” inseime a due laureati dell'Ateneo che raccontano il loro originale percorso di carriera. Il primo è Renato Raimo, laureato in Farmacia, affermato attore, la seconda Emanuela Ligarò, laureata in fisica, in arte Gold Mass, brillante musicista di livello internazionale. Tutti i dettagli su www.unipi.it/careerservice.