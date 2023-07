Seasonal School alla Scuola Sant'Anna: pubblicato il catalogo con 23 nuovi corsi

Percorsi formativi di eccellenza a carattere residenziale e interdisciplinare, rivolti a studentesse e studenti universitari di talento, provenienti da tutto il mondo. E' disponibile il nuovo catalogo delle Seasonal School, promosse dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con un totale di 23 corsi in programma tra settembre 2023 e luglio 2024.

Le Seasonal School sono occasioni per vivere, stando 'dentro' i laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna, l’esperienza della ricerca e della didattica all’avanguardia. I corsi hanno carattere residenziale, durano circa una settimana e sono erogati in maggioranza in lingua inglese (per i non madrelingua è richiesta una conoscenza almeno a livello B2).

Sono ammessi gli studenti e le studentesse di università italiane e straniere in pari con gli esami previsti dai diversi regolamenti didattici e con una media di profitto pari almeno a 27/30 per il sistema italiano o almeno B per quello internazionale. Dopo aver superato la prova finale è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi universitari indicati nei singoli bandi di ammissione, dove sono anche indicate tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sulla documentazione necessaria per inviare la candidatura.

"La ricerca è la palestra di addestramento per studentesse e studenti universitari che vogliono confrontarsi con tematiche rilevanti per affrontare i problemi del nostro tempo - commenta la rettrice Sabina Nuti - In questa prospettiva, le Seasonal School sono percorsi innovativi aperti a studenti di ogni università italiana e straniera interessati a fare del proprio percorso universitario un’occasione di crescita personale e per la collettività".

LE AGEVOLAZIONI E I CONTRIBUTI EROGATI. Sono previste riduzioni della quota di iscrizione in base al proprio Isee. La quota di iscrizione include vitto e alloggio nelle strutture della Scuola. Alle tre o ai tre partecipanti che, al termine di ciascuna Seasonal, avranno conseguito la valutazione più elevata sarà erogato un premio pari a 450 euro finanziato dalla Fondazione 'Il Talento all’Opera' e dalla Fondazione EY. Le studentesse e gli studenti delle università italiane e straniere convenzionate con la Scuola Superiore Sant’Anna per le Seasonal School hanno diritto alla tariffa agevolata del 10% sul costo di iscrizione.

IL PROGRAMMA DEI CORSI. Il programma delle Seasonal School previste da settembre a novembre 2023 si arricchisce di nuovi corsi, affrontando temi come la comunicazione scientifica, l’esplorazione intensiva di mare e spazio, la planetary health, la simulazione in ambito medico e molto altro. Le iscrizioni sono già aperte o lo saranno a breve:

- per la prima edizione di 'COMINCIO - Come comunicare scienza e tecnologia' le iscrizioni si chiuderanno il 20 agosto (lezioni in presenza dal 4 all’8 settembre);

- per 'Exploring sea and space: technologies, opportunities and challenges' il 31 luglio (lezioni in presenza dal 18 al 22 settembre);

- per la prima edizione di 'PLANETHEALTH - A multidisciplinary approach to preventing and treating the effects of planetary health disruption on human health' il 22 agosto (lezioni in presenza dal 25 al 29 settembre);

- per 'MEDSKILL - Development of MEDical SKILLs by Simulation' il 28 agosto (lezioni in presenza dal 9 al 13 ottobre);

- per la prima edizione di 'WAT-CHANGE - Water-related ecosystem services for adapting societies to climate change' il 19 settembre (lezioni in presenza dal 16 al 20 ottobre);

- per 'CESM - Circular Economy and Sustainability Management: Managing the transition towards a circular economy', l’11 settembre (lezioni in presenza dal 23 al 27 ottobre);

- per 'Issues on China - Innovation, Society and Culture' il 9 ottobre (lezioni in presenza dal 20 al 24 novembre).

Il programma prosegue con i corsi del 2024. I temi spaziano dalle diverse prospettive di analisi del cambiamento climatico al management dell’innovazione e dei beni comuni, dalle innovazioni nel sistema della rappresentanza alla sostenibilità ambientale, passando per la robotica percettiva e l’intelligenza artificiale, gli studi di genere, le telecomunicazioni di oggi e domani tra 5G e 6G.

I NUMERI DELLA SEASONAL E LE UNIVERSITA' PARTNER. Dalla prima edizione, iniziata nell’ottobre 2020, la Scuola Superiore Sant’Anna ha attivato 38 Seasonal School che hanno ospitato 477 studenti, provenienti da oltre 100 diversi atenei italiani e stranieri. Le università e gli enti istituzionali con cui la Scuola Superiore Sant’Anna ha attivato una convenzione sono i seguenti: Università di Catania;?Università della Tuscia;?Università di Trento;?Fondazione Onaosi; Università di Messina;?Università di Macerata;?Università di Camerino;?Università della Calabria;?Conferenza dei Collegi Universitari di Merito;?Università di Palermo;?Università Della Valle D'Aosta;?Libera Università di Bolzano;?Università Politecnica delle Marche,?Università di Siena; Università di Pisa e Università degli Studi di Firenze. Bandi e moduli di domanda online su: https://www.santannapisa.it/it/formazione/seasonal-school.