Formazione: 14 'Seasonal Schools' dalla Scuola Sant'Anna

Corsi intensivi, della durata di una o due settimane, che presentano carattere residenziale o che si svolgono in modalità on line, su temi di ricerca di frontiera interdisciplinare. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa innova e amplia la sua offerta formativa proponendo 14 'Seasonal Schools', in programma tra ottobre 2020 e settembre 2021.

Dalla fotonica all’economia circolare, al cambiamento climatico, alle simulazioni mediche, alla politica europea, alla scienza dei dati, alla gestione dei dati in sanità sono alcuni degli argomenti al centro di questi corsi intensivi, che si rivolgono a studentesse universitarie e a studenti universitari, di nazionalità italiana o straniera, iscritte e iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di tutte le università italiane e straniere che presentino le stesse caratteristiche di profitto richieste alle allieve e agli allievi del Sant’Anna, ossia essere in pari con gli esami previsti dall’ordinamento del proprio corso e avere conseguito una media di 27 su 30 per il sistema italiano.

Le 'Seasonal Schools' sono occasioni per vivere, stando 'dentro' le strutture e i laboratori della Scuola Superiore Sant’Anna, l’esperienza della ricerca e della didattica d’avanguardia. I corsi che rientrano nel catalogo delle 'Seasonal Schools' sono erogati in maggioranza in lingua inglese (12 su 14) ed è pertanto richiesta una sua conoscenza almeno a livello B2, per le studentesse e per gli studenti non madrelingua. Dopo aver superato una prova finale, al termine del percorso, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con il riconoscimento dei crediti formativi universitari indicati nei singoli bandi di ammissione, dove sono anche indicate tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sulla documentazione necessaria per inviare la candidatura, per via telematica.

Riduzioni della quota di iscrizione sono previste in base al proprio Isee. Alle quattro o ai quattro partecipanti che, al termine del corso, avranno conseguito la valutazione migliore sarà attribuita una borsa di studio a copertura del 50 per cento della quota di iscrizione, finanziata dalla fondazione 'Il Talento all’Opera'. Le studentesse e gli studenti delle università italiane e straniere convenzionate con la Scuola Superiore Sant’Anna per le 'Seasonal Schools' hanno diritto a un posto riservato e alla tariffa agevolata del 10 per cento di sconto sul costo di iscrizione.

Le 'Seasonal Schools' si svolgeranno on line o in presenza e, per quest’ultima tipologia, è prevista la sistemazione presso adeguate strutture residenziali. La quota di iscrizione include la partecipazione alle lezioni e ai seminari, il materiale di studio e, nel caso di iniziative in presenza, vitto e alloggio.

"Realizzare nuovi percorsi formativi integrativi - commenta la rettrice Sabina Nuti - per rafforzare l’azione della Scuola Superiore Sant’Anna nella propria missione istituzionale e creare valore pubblico per la collettività, valorizzando il talento ovunque esso si trovi, sono gli obiettivi delle ‘Seasonal Schools’. Siamo impegnati ad ampliare la rete di collaborazione con atenei in Italia e all’estero per offrire alle studentesse e agli studenti interessati una formazione integrativa sulle tematiche di ricerca più avanzate in cui la Scuola Superiore Sant’Anna risulta all’avanguardia".

Le cinque 'Seasonal Schools' programmate per il 2020 sono le seguenti:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Photons-@ Photonic Technologies for Sensing Applications, dal 5 al 16 ottobre, online

Cesm Circular Economy and Sustainability Management, dal 19 al 23 ottobre, online

Issues on China: Innovation, Society and Culture, dal 9 al 13 novembre, online

Iac InnovACtion in health care: strategies, performance and data management, dal 16 al 20 novembre, online

Insider Innovazioni, sfide, idee per la democrazia rappresentativa, dal 30 novembre al 4 dicembre, in presenza.

Le informazioni dettagliate sull’offerta formativa delle “Seasonal Schools”, con i relativi bandi e il quadro sinottico, sono disponibili su https://bit.ly/2De3sEm