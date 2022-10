Università e Samsung ancora insieme: corso di alta formazione sull'innovazione digitale

Al via all’Università di Pisa la nuova edizione di Innovation Campus, programma di alta formazione sviluppato da Samsung Electronics Italia in collaborazione con l’ateneo con l’obiettivo di offrire agli studenti competenze digitali avanzate, necessarie per essere competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione, facendo leva sui nuovi trend tecnologici, come Intelligenza Artificiale, Big Data, Cybersecurity e Internet of Things.

L’accelerazione dei processi di trasformazione digitale delle imprese, alla quale stiamo assistendo nell’ultimo periodo, anche grazie ai fondi erogati attraverso il PNRR, sta aggravando il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente acquisite anche dai nostri studenti. Secondo studi recenti, è stato calcolato che il cosiddetto 'skill gap' coinvolge un lavoratore su tre nell’area OCSE e avrà un impatto negativo sul PIL entro il 2025, in termini di mancata crescita, pari all’11% a livello globale (fonte: BCG). Questi numeri dimostrano che la digitalizzazione non può essere sostenuta soltanto da incentivi fiscali o da investimenti infrastrutturali ma deve essere accompagnata da programmi volti a offrire le giuste competenze per poter cogliere le opportunità dei nuovi trend tecnologici.

In questo scenario, si inserisce Innovation Campus, progetto che ha coinvolto negli scorsi anni università pubbliche distribuite su tutto il territorio italiano e che torna nell’ateneo toscano con l’obiettivo di accompagnare gli studenti in un percorso formativo sull’innovazione, per trasformare il futuro in presente e aprire nuovi scenari professionali in ambito digitale. La nuova edizione vede coinvolti oltre all’Università di Pisa, altri cinque atenei distribuiti in tutto il Paese, già eccellenze italiane nella formazione in ambito STEM: le Università degli Studi di Cagliari, Bari, Genova, Pavia e l’Università del Salento.

"L’innovazione digitale può far evolvere il nostro modo di fare impresa e accelerare la crescita del Paese in un momento storico di incertezza come quello attuale. Ma non è solo una questione di implementare nuove tecnologie ma soprattutto di formare il capitale umano. Per poter trarre il massimo vantaggio dal digitale, è necessario dotarsi delle competenze adeguate. Con Innovation Campus vogliamo essere al fianco delle Università e dei docenti e dare un contributo a ridurre questo gap, sostenendo gli studenti nel loro percorso di formazione attraverso l’acquisizione di competenze nuove, affinché possano essere promotori di un cambiamento positivo e un progresso sociale ed economico. Mi auguro che a questi atenei se ne aggiungano molti altri nei prossimi mesi" ha commentato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia.

"Si tratta in questo senso di un’eccellente palestra sia per studenti che per docenti per elaborare nuova conoscenza e innovazione ma anche per cercare di progettare i futuri percorsi universitari a cui questa esperienza potrà fornire indicazioni rilevanti. Gli eccellenti risultati ottenuti nelle precedenti edizioni ci stimolano a proseguire e consolidare ulteriormente questa collaborazione con Samsung" ha commentato Rossano Massai, Delegato del Rettore per l’Orientamento e il Job Placement.

L’iniziativa consiste in un vero e proprio corso di alta formazione, focalizzato sui temi del digitale che andrà a integrarsi ai percorsi universitari già avviati e per cui potranno essere riconosciuti crediti formativi: oltre alla partecipazione a lezioni teoriche tradizionali, i ragazzi saranno chiamati anche a sviluppare un progetto di gruppo, per mettere in pratica quanto appreso e immergersi sin da subito in un’esperienza concreta e avvicinarsi così al mondo del lavoro. Il project work dovrà essere un’idea strutturata in grado di promuovere una crescita sostenibile e una società più inclusiva attraverso l’innovazione digitale, con un focus in primis sull’AI.

Il tema portante del project work sarà allineato con gli obiettivi di Ricerca dell’Ateneo e con le missioni del PNRR. Il corso è rivolto studenti dell’ateneo, provenienti dal secondo e terzo anno dei corsi di Laurea Triennale istituiti presso i dipartimenti di Informatica e Ingegneria dell'informazione, selezionati attraverso un test sulle competenze di base acquisite e un colloquio motivazionale. Una commissione composta dai docenti dell’ateneo e dagli esperti Samsung premierà poi con una borsa di studio del valore di circa 1800 euro gli studenti che avranno raggiunto il punteggio più alto, risultato dalla somma del test finale e dalla valutazione del project work. Per ulteriori informazioni accedere a questo link.