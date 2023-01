Università: oltre 80 iscritti per il corso di alta formazione in 'Giustizia costituzionale'

Sono 84 gli iscritti alla dodicesima edizione del corso di alta formazione in 'Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti' che si terrà a Pisa dal 16 gennaio al 3 febbraio. Il corso, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa con il coordinamento scientifico del professor Roberto Romboli, durerà tre settimane. Dopo due edizioni svolte 'a distanza', il percorso formativo torna ad assumere i tratti tradizionali sia per durata che per modalità di erogazione, tornando ad essere svolto in presenza.

I partecipanti provengono dall’Europa (Italia e Spagna) e, in larghissima misura, da Paesi dell’America Latina; i quasi cento docenti che si alterneranno sono italiani, spagnoli, centro e sudamericani. Oltre ai seminari su tematiche che vanno dai modelli di giustizia costituzionale, alla tutela sovranazionale dei diritti fondamentali, il corso vedrà affrontare casi pratici connessi all’attualità costituzionale, attraverso l’analisi di sentenze che hanno inciso nel campo della protezione dei diritti umani. All’interno del corso sono programmate conferenze tenute da ospiti illustri, tra cui Luigi Ferrajoli, Eduardo Ferrer-Mac Gregor, Lucio Pegoraro e Gustavo Zagrebelsky.

Per approfondire: https:// cafdirittifondamentali.jus. unipi.it.