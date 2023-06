Progetto MeMo: alla Scuola Sant'Anna tutto pronto per la seconda edizione

Al via l’edizione residenziale di giugno del progetto MeMo, merito e mobilità sociale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in programma da martedì 27 giugno a partire dalle ore 15 a giovedì 29 giugno presso la sede centrale della Scuola Sant’Anna (Aula Magna). Due ospiti di eccezione aprono i lavori in presenza: Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, e Gaetano Terrasini, CEO del gruppo Saint Gobain Italia e vice direttore della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus e. Durante la seconda giornata interviene Silvia Bencivelli, giornalista scientifico e medico.

Gli ospiti condividono le loro scelte ed esperienze con i partecipanti per invogliarli alla prosecuzione degli studi. MeMo ha infatti l’obiettivo di orientare verso una scelta universitaria consapevole ragazze e ragazzi di merito provenienti da contesti di possibile fragilità sociale e culturale. Il programma residenziale è pensato in maniera tale da provare a rispondere a quattro obiettivi fondamentali che sottendono la filosofia che sta dietro l’acronimo Memo: meravigliare, esplorare, motivare, orientare.