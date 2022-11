Gli specializzandi di Igiene e Medicina Preventiva all'Istituto Superiore di Sanità

Martedì 25 ottobre una rappresentanza di docenti e medici in formazione specialistica in Igiene della Scuola di specializzazione dell’Università di Pisa, accogliendo l’invito del presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, ha partecipato al primo di una serie di incontri volti a promuovere la piena integrazione dell’Istituto nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione in Igiene d’Italia presso la sede centrale di Viale Regina Elena a Roma. Questa prima presentazione si è rivolta alle Scuole di Pisa e Pavia, accompagnate dalle professoresse Caterina Rizzo ordinaria di Igiene presso l’Università di Pisa, e Anna Odone, ordinaria di Igiene all’Università di Pavia.

L’incontro è stato aperto dai saluti del presidente Silvio Brusaferro, che ha ricordato la propria esperienza di giovane professionista della Sanità Pubblica presso l’Iss e il ruolo centrale che l’Iss svolge come organo tecnico-scientifico dell’intero Servizio Sanitario Nazionale e del Ministero della Salute. Si sono succeduti, quindi, moderati dal professor Antonio Mistretta, gli interventi dei responsabili delle strutture afferenti all’Ufficio di Presidenza (Luigi Bertinato, Alfonso Mazzaccara, Anna Mirella Taranto e Paola De Castro). La giornata si è conclusa con una visita al Museo dell’Istituto.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rete formativa delle Scuole di Specializzazione Mediche di 28 atenei italiani e di cui fa parte lo stesso Iss, che attualmente ospita circa 20 specializzandi. Su 41 in totale, sono due i giovani allievi della scuola di Specializzazione di Igiene di Pisa, diretta dal professor Angelo Baggiani, ospitati presso l’Iss.