grazie all'assessore alla sicurezza giovanna bonanno

Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Segreteria Provinciale di Pisa Via S. Francesco n.4 -Tel\Fax: 050-583591 COMUNICATO STAMPA: GRAZIE ALL'ASSESSORE ALLA SICUREZZA Il S.I.U.L.P.-PISA, primo sindacato della Polizia di Stato anche nella provincia di Pisa, non asservito ad alcun partito politico, esprime compiacimento per le dichiarazioni sulla stampa dell'Assessore alla Sicurezza BONANNO, la quale ha espresso tutta la sua vicinanza e supporto alle Forze dell'Ordine e alla Polizia di Stato intervenendo per sensibilizzare gli Organi Competenti affinché si attivi la procedura dell'Innalzamento di Fascia della Questura che, come sostenuto dal SIULP-PISA da diverso tempo, potrebbe portare un aumento di organico consentendo una maggiore interazione sul territorio a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini. Le parole spese dall'Assessore alla Sicurezza, secondo il SIULP-PISA, testimoniano che la buona politica sulla sicurezza non ha colore e rappresentano un primo importante traguardo, auspicando che il Prefetto, organo politico del governo sul territorio e le altre figure Istituzionali, anche dipartimentali, competenti in materia possano dare una svolta alla richiesta che consentirebbe una maggiore presenza di personale a tutela del territorio e quindi della sicurezza dei cittadini specie in un contesto sociale che si preannuncia assai particolare e per di più dovendo confrontarsi con una sgrammaticatura di un turn-over non adeguato ai tanti numerosi pensionamenti per raggiunti limiti di età. Il ringraziamento del S.I.U.L.P.-PISA all'Assessore BONANNO però non è solo per l'interessamento all'innalzamento di fascia della Questura ma anche per tutte quelle iniziative, non tralasciando quelle nei confronti del sistema carcerario e della polizia penitenziaria, che possano consentire se non l'eliminazione almeno la riduzione di quel sentimento di frustrazione che le donne e gli uomini in divisa provano nei confronti di soggetti arrestati o allontanati per motivi di polizia per avere commesso reati e ritrovano liberi e pronti a delinquere nuovamente dopo breve tempo. Infine un grandissimo apprezzamento per la sensibilità dimostrata nel patrocinare e sostenere la richiesta di un Osservatorio Permanente per la Sicurezza, auspicato dal SIULP PISA da diversi anni ed inteso come strumento di ausilio delle rappresentanze sindacali delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria per fornire ulteriori elementi per meglio arginare le criticità a vantaggio di tutti i cittadini. "Assessore BONANNO -continua ViTO GIANGRECO- il numeroso popolo del SIULP PISA le rinnova il suo grazie per avere dimostrato, a differenza di tanti altri, la sua vicinanza nei confronti di coloro i quali sono preposti ad assicurare la sicurezza, la giustizia e il rispetto delle leggi; vagoni di quel treno della legalità che non può viaggiare a velocità diversa perché finirebbe per deragliare compromettendo quegli aspetti prioritari di un vivere comune all'insegna delle leggi democratiche di cui i tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica ogni giorno garantiscono tra mille difficoltà. Dottoressa BONANNO, nell'auspicio che le sue dichiarazioni possano trovare presto la condivisione di altri soggetti istituzionali competenti in materia a partire dall'ambito locale, per giungere a quello nazionale e far sì che le parole si tramutino in fatti, il S.I.U.L.P.-PISA le anticipa il proprio sostegno in tutte quelle iniziative a favore di chi, ogni giorno, sacrifica la propria vita, non come servi di qualcuno ma da servitori dello Stato, dichiarandosi pronto a dare il proprio contributo in un eventuale tavolo tematico per affrontare le problematiche sulla sicurezza per l'intera provincia di Pisa. Pisa, 30 ottobre 2022 Il Segretario Generale Provinciale S.I.U-L.P.-PISA ViTO GIANGRECO