La Goletta Verde fa tappa nel porto di Marina di Pisa: tutti a lezione di ambiente sul molo

La Goletta Verde fa tappa a Marina di Pisa. L’imbarcazione di Legambiente, che naviga per monitorare, informare e sensibilizzare sulla qualità ambientale dei mari italiani, approderà infatti nel porto di Pisa nel tardo pomeriggio di domenica 3 luglio, per sostare sul nostro litorale per tutta la giornata di lunedì 4 luglio, giorno nel quale sono previste diverse attività.

Il programma è ricco di eventi sul molo del porto, presso la Goletta. Lo stesso equipaggio della Goletta la mattina coinvolgerà bambini e bambine della scuola dell’obbligo su un tema appassionante: i delfini. Contemporaneamente approfondimento con la stampa sul viaggio di Goletta Verde e di emergenze locali come la tenuta di Coltano e la Darsena Europa.



Il pomeriggio, con inizio alle 17.30, è dedicato alla comunicazione ambientale e alla convivialità. Brevi confronti su temi ambientali (monitoraggio delle tartarughe, ruolo sociale del Parco, Darsena Europa, la plastica in mare, cambiamento climatico e livello dei mari) si alterneranno a un intrattenimento musicale. Dalle 17.30 proseguirà la serata con la musica e un buffet offerto da Legambiente Pisa.

I cittadini pisani e i turisti sono invitati a una giornata estiva originale, piacevole e soprattutto utile per conoscere meglio l'ambiente che ci circonda con le sue caratteristiche e criticità.