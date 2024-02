'M'illumino di meno' a Vicopisano: passeggiata a lume di lanterna e Rocca al buio

Venerdì 16 febbraio alle 19, in occasione di 'M'illumino di meno', giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, organizzata a livello nazionale da Caterpillar e Radio 2 Rai, l'Amministrazione Comunale di Vicopisano promuove una passeggiata a lume di lanterna, lungo il suggestivo percorso ciclopedonale da Uliveto Terme a Caprona (illuminato a led). Gli artisti e le artiste dell'Accademia Musicale Pontedera, che una importante scuola anche a Vicopisano, faranno da guida ai partecipanti e daranno vita, durante la camminata, a performance musicali e teatrali. L'iniziativa si chiamerà 'M'illumino di meno... m'illumino di led'.

In più, come ogni anno, il Complesso della Rocca fortificata dal Brunelleschi, con la Torre e il Camminamento del Soccorso, resteranno al buio tutta la notte, con un altro valore simbolico, essendo così belli e visibili, e per sottolineare la notevole rilevanza del risparmio energetico in ogni nostro gesto quotidiano (sul sito nazionale dell'iniziativa c'è un utile vademecum ripreso anche dal Comune).

La partecipazione alla passeggiata è libera e gratuita, il ritrovo è alle 19 al centro commerciale La Porta di Uliveto Terme per poi raggiungere la pista ciclopedonale lì vicina e raggiungere Caprona ammirando la Torre degli Upezzinghi sullo skyline del Monte Pisano. Per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it, 050/796525-81.