Ancora temperature sotto zero: allerta meteo per ghiaccio

Ancora freddo con conseguenti gelate in Toscana. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per ghiaccio per quasi tutta la regione (esclusa la costa e l’Arcipelago) con validità dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, mercoledì 13 gennaio.

Condizioni di bel tempo, causate da un’area di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, si accompagnano a temperature basse, specialmente nelle ore notturne e nelle prime ore del giorno con possibilità di gelate nelle zone interne. Nella prima parte di domani (fino a metà mattina circa) temperature sotto zero con possibile formazione di ghiaccio in particolare nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti stradali più umidi e meno esposti al sole durante il giorno.