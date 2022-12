Maltempo sulla Toscana: allerta meteo per pioggia

Ancora nuvole in transito sulla Toscana che porteranno, per l'intera giornata di domani, mercoledì 14 dicembre, piogge diffuse e particolarmente insistenti sulla parte meridionale della regione (Sud delle province di Pisa e Livorno, Arcipelago e grossetano).

In previsione di questi fenomeni la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico valido a partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 13, e fino alla mezzanotte di mercoledì 14 dicembre.