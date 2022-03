Vento forte sulla costa toscana: scatta l'allerta meteo

Forte vento di Libeccio è previsto in rinforzo nella serata di domani, venerdì 1 aprile, sulla costa centrale toscana con possibili mareggiate. Il vento forte riguarderà anche i rilievi appenninici dell’alto Mugello.

Per queste zone la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido da mezzogiorno di domani, venerdì 1 aprile. Per tutta la giornata fino alla mezzanotte. Attese precipitazioni sparse con la possibilità di locali temporali domani nelle zone nord ovest.