Forte evento: estesa l'allerta gialla per tutto il 28 marzo

Toscana ancora interessata dai fenomeni atmosferici determinati dall’area depressionaria che insiste sul Mediterraneo centro-occidentale. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha per questo aggiornato il codice giallo emesso ieri per pioggia, vento e mareggiate.

Per il forte vento l’estensione riguarda, fino alle ore 19 di oggi, giovedì 28 marzo, Casentino, bacino del Reno e Valtiberina, mentre per tutto il resto della Toscana la vigilanza resterà attiva fino alla mezzanotte. Sempre fino alla mezzanotte codice giallo per mare agitato o molto mosso su costa centro-settentrionale e Arcipelago. Vi rientra in questo caso l'intera Provincia di Pisa

Il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, causato dalle residue piogge, è invece esteso fino alle ore 20 in Versilia, Lunigiana, area del Serchio, area Bisenzio-Ombrone pistoiese e bacino del Reno.

Nella giornata di domani, venerdì 29 marzo, condizioni di stabilità, ma con venti di scirocco ancora significativi sulle aree costiere.