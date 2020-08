Meteo, dopo il break torna il caldo

Meteo, ecco quando finirà il caldo

Ci risiamo. Dopo il breve break temporalesco che sta interessando le regioni settentrionali e in parte quelle centrali, l'anticiclone tropicale tornerà a far sentire i suoi effetti sulla penisola. Già da domani, mercoledì 19 agosto, il sole tornerà protagonista su quasi tutte le regioni, ma il picco di calore si avrà probabilmente nella giornata di giovedì quando, secondo iLMeteo.it, si registreranno temperature abbondantemente sopra la media sia al nord che al centro. A Firenze e Bologna sono previsti picchi di 35°C, ma in quasi tutte le città le massime si manterranno sopra i 30 gradi. Insomma, dovremo fare i conti con una nuova fiammata africana.

Quando finirà il grande caldo? Le ultime tendenze meteo

Quando finirà questa nuova ondata di caldo? Nel breve periodo, al di là di qualche breve perturbazione-lampo che potrebbe abbassare localmente le temperature, non si vedono grosse novità all’orizzonte. Le cose potrebbero però cambiare verso fine agosto, quando un sistema depressionario tra le Isole Britanniche e la Scandinavia potrebbe far sentire i suoi effetti anche sull’Italia. Le previsioni di cui vi diamo conto si basano sulle tendenze elaborate dal centro di calcolo americano (GFS), ma vista la distanza temporale non è possibile dire nel dettaglio cosa accadrà.

Temporali e temperature in calo

Ad ogni modo gli esperti, pur con molte cautele, ritengono probabile che il vortice farà sentire i suoi effetti principalmente al nord e in parte anche al centro. Il contrasto tra l’aria calda dell’anticiclone e quella fredda in arrivo da nord potrebbe portare a precipitazioni anche consistenti, con violenti acquazzoni e raffiche di vento. Insomma, i classici temporali di fine estate. Se così fosse, anche le temperature subirebbero una flessione, più marcata al nord, più contenuta al centro-sud. Si tratta di una tendenza meteo che però, come accennavamo sopra, ha bisogno di ulteriori conferme. Ne riparleremo nei prossimi giorni.





