Meteo, cambia il tempo: in arrivo nuvole e un po' di pioggia nel pisano

Piogge in arrivo sulla nostra regione. "Umide correnti atlantiche - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco del Francia - si faranno largo tra giovedì e venerdì sulla Toscana determinando un peggioramento del tempo. In particolare giovedì ritroveremo rovesci tra Versilia, Apuane, Lunigiana e alta Garfagnana, anche insistenti sui crinali della Lunigiana; altrove piogge deboli e a carattere più isolato (spesso solamente delle pioviggini). Venerdì, sin dalle prime ore, vedrà un progressivo coinvolgimento delle altre province toscane seppur con fenomeni prevalentemente deboli; eccezion fatta per l'Appennino fiorentino e l'entroterra aretino che godranno di apporti più significativi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali; sino a forte e rafficata (40-65 km/h) su aree costiere, sub-costiere e appenniniche. Migliora rapidamente tra venerdì notte e sabato".

"L'area pisana - proseguono da 3bmeteo - vedrà cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi tra giovedì e venerdì con associati tratti piovosi, probabilmente leggermente più organizzati proprio nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì. Temperature massime comprese tra 20 e 22°C. Venti moderati meridionali, solo temporaneamente tra moderati e forti".