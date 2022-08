Meteo instabile, pioggia e sole in Italia: le previsioni a Pisa

Meteo ancora instabile sull'Italia, che si trova nuovamente divisa: Nord con il sole e Sud con la pioggia. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, "l'anticiclone africano ha definitivamente lasciato il posto all'anticiclone delle Azzorre che però rimane troppo defilato verso l'Atlantico per garantire la stabilità assoluta sull'Italia". Un vortice ciclonico presente sui Balcani si muoverà lentamente verso lo Ionio durante la settimana, favorendo lo sviluppo di temporali su gran parte dell'Appennino e al Sud.

Oggi, martedì 23 agosto, come riporta Today.it, sarà la giornata più instabile per il transito di un vero e proprio fronte temporalesco che dalle regioni del medio-basso versante adriatico si porterà verso il basso Tirreno e la Sicilia, con un lieve calo delle temperature. I temporali potranno essere anche intensi con grandine e vento, in particolare tra Campania, Calabria, Basilicata, area dello Stretto e Sicilia centro-meridionale. Qualche fenomeno sarà possibile anche in Sardegna.

Domani le regioni del Centro Nord potranno godere del sole mentre al Sud saranno ancora possibili temporali: a rischio Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nella seconda parte della settimana il vortice tenderà ad assorbirsi anche se rimarrà comunque la possibilità di qualche temporale specie sui rilievi.

Le previsioni meteo a Pisa

MARTEDI' 23 AGOSTO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3790m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

MERCOLEDI' 24 AGOSTO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3954m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest.

GIOVEDI' 25 AGOSTO. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4260m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest.