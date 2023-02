Meteo, weekend perturbato: domenica di pioggia, vento e freddo nel pisano

I flussi umidi sudoccidentali che in settimana hanno coinvolto la nostra regione, con frequenti annuvolamenti ma precipitazioni relativamente scarse, verranno rimpiazzati entro domenica da correnti fredde in discesa dall’Artico e dirette verso il Mediterraneo centrale. E' quanto conferma il meteorologo di 3BMeteo Lorenzo Badellino.



Fino a sabato saranno poche le novità, con nuvolosità diffusa e qualche pioggia sparsa più probabile sulle zone interne della regione. Successivamente l’irruzione artica genererà una strutturata area di bassa pressione che tra domenica e lunedì si porterà dalla Costa Azzurra verso la Corsica. Questa invierà una perturbazione che domenica coinvolgerà la Toscana con un ulteriore peggioramento del tempo, piogge e rovesci a tratti anche intensi e una netta diminuzione delle temperature. Il limite pioggia-neve si abbasserà notevolmente con il passare delle ore, anche fino a quote quasi pianeggianti entro sera, quando alcuni fiocchi non saranno esclusi in mezzo alla pioggia su Firenze e Siena. Lunedì lo stazionamento del vortice freddo tra Corsica e Sardegna causerà un’altra giornata instabile in Toscana, con ancora qualche pioggia intermittente o nevicata a bassa quota, anche se i fenomeni tenderanno ad attenuarsi con il passare delle ore. Condizioni a tratti instabili e clima freddo persisteranno fino a metà settimana, per poi venire rimpiazzate probabilmente da un rinforzo dell’alta pressione con tempo in miglioramento.

METEO PISA. Nuvolosità irregolare a tratti compatta caratterizzerà il tempo di sabato a Pisa, con qualche pioviggine nella notte ma anche timide aperture in mattinata. Le temperature oscilleranno intorno agli 11°C nei valori minimi, mentre di giorno toccheranno i 16/17°C. Domenica invece è atteso un netto calo delle temperature nel corso della giornata, con piogge intermittenti al mattino e qualche parziale schiarita dal pomeriggio, oltre ad un sensibile rinforzo dei venti orientali. Lunedì fenomeni in esaurimento e maggiori aperture, ma clima ancora freddo e ventoso.