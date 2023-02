Meteo, le previsioni in Toscana: ancora pioggia e neve, poi miglioramento nel weekend

"Una circolazione depressionaria alimentata da aria fredda sta portando condizioni tipicamente invernali sul Centro-Nord italiano e sulla Toscana. Dopo le nevicate fino a quote collinari dei giorni scorsi il tempo sta per peggiorare nuovamente. Questo a causa di un vortice che da Ovest si muoverà verso Est, verso l’Italia per intenderci, portando piogge e rovesci moderati o abbondanti". Lo rende noto il meteorologi di 3BMeteo.com Federico Brescia.



"La giornata più perturbata sarà mercoledì 1 marzo quando anche la neve cadrà abbondante in Appennino fino a 400-500m di quota. Un miglioramento è atteso da giovedì pomeriggio con schiarite via via sempre più convinte su tutta la regione almeno fino a sabato 4. Clima freddino fino a giovedì, poi temperature che aumenteranno gradualmente fino a toccare i 14-15°C in prossimità del weekend. Venti di Grecale rafficati ancora per le prossime 72 ore".

METEO PISA: qualche pioggia attesa per mercoledì 1 marzo. Ampie schiarite da giovedì. Vento sostenuto di Grecale. Temperature minime tra 5 e 8, massime tra 10 e 14.