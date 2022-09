Meteo: giornate instabili tra pioggia e vento, migliora nel weekend

Saranno giornate all'insegna dell'instabilità quelle che ci attendono in Toscana. Lo conferma il meteorologo di 3BMeteo Federico Brescia.

"Una vasta area di bassa pressione sul Centro-Nord Europa e un minimo depressionario sull’Italia settentrionale porteranno tempo instabile a più riprese per gran parte della settimana, andrà leggermente meglio nel weekend, ma andiamo in ordine - sottolinea Brescia - tra giovedì e venerdì il cielo risulterà nuvoloso su gran parte della regione con rovesci e temporali sparsi a tratti intensi sulla medio-alta Toscana. Non mancheranno pause asciutte e qualche breve finestra di tempo soleggiato tra un fenomeno e l’altro. Piovaschi più sporadici sul Grossetano. Più stabile con cielo parzialmente nuvoloso nel weekend, non mancherà qualche residuo rovescio specie domenica sulle aree più settentrionali".



"Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo nei valori massimi, generalmente compresi tra 20 e 23°C. Non si placherà il forte vento di Libeccio davanti al litorale livornese con mare spesso agitato. Da lunedì - affermano da 3Bmeteo - torna l’alta pressione, garanzia di tempo stabile e sereno. Non mancherà qualche foschia o nebbia nelle prime ore della giornata nelle pianure interne".

METEO PISA. Tempo instabile con rovesci e temporali alternati a pause asciutte tra giovedì e venerdì. Più stabile nel weekend ma cielo a tratti nuvoloso. Temperature generalmente stabili, massime tra 21 e 23°C. Forte vento di Libeccio e mareggiate.