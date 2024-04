Giovanni Pasqualino e Maria Grazia Bellomini, questo pomeriggio 10 aprile, hanno entrambi firmato l’accettazione a consiglieri comunale per il gruppo consiliare della Lega, al posto di Alessandro Gennai (ex presidente del Consiglio comuale) e di Edoardo Ziello (deputato) che, com'è noto, la scorsa settimana hanno rassegnato le dimissioni. La surroga avverrà lunedì 15 aprile, in apertura del Consiglio comunale convocato a partire dalle 14.30.

Giovanni Pasqualino,3 figli, facility manager presso la Asso Werker, è al suo secondo mandato come consigliere comunale. Maria Grazia Bellomini, un figlio, è invece alla sua prima esperienza da consigliera. Ex dipendente dell’Aoup, medico chirurgo presso la Chirurgia dell’esofago, attualmente è libero professionista.