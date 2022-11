"Ricucire il legame tra le persone e la politica": le prime parole del candidato Paolo Martinelli

"Provo una grande emozione per la fiducia riposta nei miei confronti dalle forze della coalizione di centrosinistra che intendono percorrere insieme il cammino verso le prossime elezioni amministrative". Sono le prime parole di Paolo Martinelli, presidente delle Acli provinciali di Pisa, scelto dalla scorsa assemblea Pd come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali 2023 di Pisa.

"Apprendere che la convergenza su una proposta aperta alla società civile - illustra Martinelli - ha incontrato l’unanimità dei consensi. E' stato per me motivo di grande orgoglio che fin da subito si tramuta in un senso di forte responsabilità verso la cittadinanza e le forze politiche che, con questa scelta, non si sono dimostrate indifferenti rispetto al percorso fatto in questi anni, partito dal basso, tra la gente comune, senza mai perdere contatto con le istanze e i bisogni della società civile. Ci aspetta un cammino lungo ed una sfida importante. Fin da subito ci metteremo a lavoro con quella che mi auguro sarà la stragrande maggioranza delle forze del centrosinistra e tutti movimenti civici che hanno già aderito o che intenderanno diventare parte attiva di un comune percorso".

Martinelli quindi è all'opera: "Già da domani incontrerò le forze della coalizione che ha scelto di sostenere la mia candidatura e anche a girare piazze e quartieri della città mettendo al centro le famiglie più fragili e le periferie". Gli incontri con le forze politiche della coalizione, ha anticipato Martinelli, si chiuderanno nell’arco di pochi giorni. Dopodiché sarà annunciata un’iniziativa pubblica attraverso cui il candidato sindaco si presenterà alla città. "Cruciale - ha concluso - dovrà essere l’impegno per ricucire il legame tra le persone e la politica, la cura reciproca per la propria città, guardando al futuro di Pisa senza mai dimenticare il punto di partenza, che deve essere anche fine ultimo del nostro percorso: il bene comune per la città di tutti".

Originario del quartiere di San Giusto, 39 anni, sposato con Federica, tre figli, Paolo Martinelli lavora da quattordici anni nel mondo dell’impresa sociale dopo aver militato per oltre dieci nel volontariato. Laureato in 'Politiche e relazioni internazionali' e specializzato in 'Pianificazione e gestione d'impresa sociale', è presidente provinciale di Acli Pisa dal 2016. Dalle prime esperienze giovanili nel Movimento Studenti di Azione Cattolica e nell’impegno umanitario in Burkina Faso, alla partecipazione attiva nell’antimafia sociale, si è formato nei movimenti che al volgere del secolo chiedevano un altro mondo possibile, mantenendo la stessa ispirazione nel suo impegno di oggi.

Il segretario del Pd Pisa Andrea Ferrante parla di una "forte unità del partito nella scelta di una figura bella e credibile, che rappresenta al meglio la proposta di una città aperta ed europea, dinamica ma anche capace di guardare con empatia ai bisogni delle persone. Pisa ha bisogno di crescita, di coinvolgimento, di cura della comunità e dei suoi spazi di vita, di una dimensione progettuale più ambiziosa e di una visione capace di offrire ai più giovani possibilità di realizzazione e radicamento. Un buon governo della città deve dare a cittadini e famiglie fiducia e sicurezza, ai più fragili sostegno e solidarietà, al sistema economico e produttivo sviluppo, alle sue eccellenze rafforzamento, al terzo settore l’opportunità di dare una mano".

"Si apre ora una nuova fase - ha aggiunto Ferrante - che il Pd affronterà con il massimo impegno, sviluppando il lavoro programmatico delle Officine, con assemblee pubbliche e iniziative di dialogo con le categorie sociali ed economiche. Proseguirà anche l’allargamento della coalizione, che guarda alle forze civiche, centriste, riformiste e progressiste per unire il fronte ampio e largamente maggioritario che non si riconosce in questa amministrazione".