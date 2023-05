La senatrice Raffaella Paita a Pisa a sostegno di Rita Mariotti

Raffaella Paita, capogruppo di Azione / Italia Viva in Senato, sarà a Pisa mercoledì 10 maggio, alle ore 20,00 presso il locale 'OpenPI' in piazza Vittorio Emanuele, per incontrare, durante un’apericena, Rita Mariotti, candidata sindaco del Terzo Polo, e con lei tutta la cittadinanza. Ad introdurre e moderare l’incontro sarà il capolista del Terzo Polo a Pisa Antonino Gambuzza.

“In presenza di una sempre crescente polarizzazione dell’offerta politica fra estremismi di destra e sinistra - dice Gambuzza - riteniamo necessaria una 'terza via', una forza riformista che promuova i valori della democrazia liberale”. “Pisa - prosegue il capolista del Terzo Polo - è una città il cui patrimonio storico, artistico, ambientale, accademico, imprenditoriale non è sufficientemente valorizzato come opportunità di prosperità, di qualità della vita, di partecipazione alla promozione della comunità cittadina in un’ottica di medio lungo termine. Pisa è, per definizione e vocazione, una città dell’innovazione, il laboratorio ideale per creare e sperimentare nuovi modelli di competitività urbana. Valorizzare il nostro patrimonio a beneficio dei cittadini significa attrarre turisti, investitori. Significa essere competitivi nella promozione, nelle infrastrutture, nei servizi, nella salvaguardia dell’ambiente, in un contesto di sicurezza e legalità".

"Ci prefiggiamo - conclude Gambuzza - l’obiettivo di formare un tavolo di consulta permanente per una reale concertazione tra istituzioni pubbliche e i privati; di affiancare il terzo settore per garantire la continuità dei servizi offerti dal volontariato a supporto e beneficio dei pisani; così come crediamo che l’obiettivo del massimo coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche sia necessario e doveroso. Pisa è e dovrà rimanere una città senza periferie, fatta invece di quartieri con una loro identità, dotati di servizi moderni, aree per piccoli eventi culturali e sociali in collaborazione con il tessuto associativo”.