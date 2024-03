Elezioni a Casciana Terme Lari, Tosi: "Le Terme saranno sempre al centro dei nostri progetti"

Alessandro Tosi, candidato a sindaco di Casciana Terme Lari sostenuto dall’associazione Il Melograno, lancia la sua idea per provare a far tornare le Terme un’azienda virtuosa: "Avvicinare al centro di riabilitazione la clientela pagante e allargare la gamma dei servizi offerti fino alla riabilitazione sportiva e a quella neurologica per adulti e bambini". Alessandro Tosi è ancora impegnato nel primo giro di incontri con i cittadini e le tante associazioni che operano sul territorio. L’ultimo è di lunedì scorso con il comitato dei commercianti della cittadina termale, il prossimo in programma è per il prossimo lunedì con le associazioni culturali, giovanili e di volontariato: "Troveremo nuovi stimoli anche per il centro benessere, fa veramente male sapere che il centro Villa Borri sia chiuso da tempo".

Queste le prime idee di Tosi per risollevare le Terme di Casciana, ancora in preda alla procedura di liquidazione avviata ormai quasi otto anni fa. Una procedura alla quale occorre "mettere senza ulteriori esitazioni la parola fine". Idee che confermano il ruolo centrale che ancora oggi le Terme rivestono per l’economia dell’intero comune, una forza di attrazione alla quale occorre però dare in tempi brevi nuova luce.

Il candidato informa di aver ricevuto "tanti spunti attraverso le segnalazioni dei cittadini, che più di ogni altro conoscono i problemi e le esigenze dei diversi borghi e delle numerose località che compongono il comune di Casciana Terme Lari". Rilevante il ruolo confermato ai commercianti, per i quali sarà necessario "riportare in alto il nome di Casciana Terme Lari attraverso un adeguato programma di promozione e attraverso un calendario di eventi in grado di dare un adeguato riscontro". La serie di incontri con i cittadini continua questa sera al teatro Rossini di Casciana Alta, inizio alle 21.