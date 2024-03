Elezioni a Castelfranco: continua la campagna di ascolto delle associazioni del candidato Federico Grossi 

Ascoltare le richieste della comunità e di tutte le associazioni che animano il territorio di Castelfranco in ogni sua parte, dal capoluogo alle frazioni di Orentano e Villa Campanile: continuano gli incontri di ascolto del candidato Sindaco del centrosinistra Federico Grossi, che andranno avanti per le prossime settimane.

"In queste settimane - afferma il candidato sindaco, Federico Grossi - abbiamo incontrato altre associazioni, quasi una al giorno. Credo sia importante mettersi a disposizione per ascoltare tutti senza avere la presunzione di saper già tutto su ogni aspetto o criticità, anche perché giungere a una soluzione condivisa dinanzi alle richieste che un’amministrazione riceve è un valore aggiunto. Siamo qui con piacere a disposizione per ascoltare chi vuol dare preziose indicazioni per il presente e il futuro del nostro comune. Ci tengo a ringraziare tutte le associazioni per la disponibilità ma soprattutto rimango colpito dalla grande partecipazione riscontrata agli incontri. Il nostro programma elettorale nascerà sulla base di questa lunga fase di ascolto e condivisione, che sarà partecipato e condiviso. Nei giorni scorsi si sono infatti già svolti confronti con le società sportive Gs Castelfranco 2003, Team Karate Nava, Asd Castelfranco Calcio nonché l'associazione commercianti CCN centro storico insieme a ConfCommercio, la Croce Rossa Italiana di Castelfranco e la Misericordia".

"In questi anni - continua Grossi - abbiamo investito molto sulle palestre, penso alla palestra di Orentano, alla Geodetica in via dello Stadio, oltre al fatto che a breve partiranno i lavori al Palabagagli; nei prossimi anni serviranno maggiori interventi di manutenzione e rigenerazione dei campi da calcio. Inoltre sarà fondamentale supportare le associazioni di volontariato nel perimetro del nuovo piano di protezione Civile così come valorizzare i tanti servizi sociali che le associazioni di volontariato svolgono ogni giorno, soprattutto per le persone meno abbienti. Crediamo essenziale e irrinunciabile per il futuro riunire tutte le associazioni sociosanitarie del territorio intorno ad un tavolo permanente del terzo settore. Per quanto riguarda il centro storico, il nostro riferimento sarà il protocollo promosso da ConfCommercio e condiviso dall'amministrazione comunale. Vogliamo portare a completamento i lavori sul campanile, quelli in Piazza Garibaldi e la pavimentazione del centro storico, oltre che sviluppare bandi per aperture di nuove attività rivolte al food e ristorazione".