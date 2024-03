Pontedera, la proposta del candidato Bagnoli: "L'area ex Ipsia diventi polo verde, attrattivo per la residenzialità"

Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra a Pontedera, interviene sull'area ex Ipsia: "E' evidente - scrive in una nota - che finché non avremo ripensato una strategia complessiva per il futuro della città siamo condannati a progetti banali e privi di prospettiva, come quello proposto dal sindaco Franconi. Personalmente penso che quella zona dovrebbe diventare un polo verde della città e rifondare la qualità di vita per tutto il tessuto urbano. Diventiamo attrattivi per la residenzialità delle famiglie, per i giovani, e allora sì che anche il commercio potrà godere di un tessuto sociale più vivo. Alcuni paesi che fino a 20 anni fa guardavano a Pontedera come modello oggi offrono un tessuto urbano più vivibile, offrono ai loro cittadini parchi e servizi outdoor, sono più accoglienti per la residenzialità di giovani famiglie e imprese. Condannare l’ex Ipsia ad essere l’ennesima colata di cemento per ospitare un parcheggio significa continuare a stare fermi mentre gli altri intorno a noi vanno avanti".

"Proviamo a fare chiarezza - insiste Bagnoli - finalmente dopo decenni di abbandono potremmo riqualificare radicalmente l’area dell’ex Ipsia, si tratta di una grossa area in centro da ripensare totalmente, è evidente che ci sono le potenzialità per influenzare lo sviluppo dell’intero tessuto urbano pontederese nei prossimi decenni. Il sindaco propone di farne un grosso parcheggio, con stalli che poi quasi sicuramente saranno a pagamento, peraltro contraddicendo la promessa della settimana scorsa di non aumentare i posti auto in centro. Innanzitutto, è evidente che prima di costruire nuovi parcheggi sarebbe importante far funzionare quelli esistenti invece di continuare a spendere soldi pubblici senza poi gestire le opere realizzate. Ma l’aspetto fondamentale è un altro: si è detto che questi parcheggi favorirebbero il commercio, ma tutti noi ricordiamo ancora il tempo in cui Pontedera era il fiorente centro del commercio per tutto il territorio, eravamo attrattivi perché eravamo dinamici, perché eravamo più capaci di altri di costruire una strategia e seguirla con una prospettiva chiara, al tempo c’erano meno parcheggi, ma più idee".