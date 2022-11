"No al parco eolico a Lajatico, richiesto Consiglio comunale straordinario per ufficializzare il no al progetto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 17 novembre eravamo di nuovo presenti a Lajatico per ribadire il no al parco eolico sul territorio comunale. Nel corso dell’incontro pubblico abbiamo assistito a una marcia indietro del sindaco e del suo vice che hanno accolto la nostra proposta e quella del Comitato difesa territorio Lajatico di dare un parere negativo al progetto di costruzione dell’impianto eolico con 7 aerogeneratori in località Poggio alle Pancole.

Considerato ciò, abbiamo richiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario con 2 punti all’ordine del giorno, in modo da far prendere al Comune una posizione ufficiale sul no, perché le parole le porta via il vento ma gli atti ufficiali rimangono:

1) Predisporre le opportune azioni di contrasto alla realizzazione del impianto eolico denominato "Poggio alle Pancole”;

2) Approvare un ordine del giorno che ribadisca il parere negativo del Consiglio Comunale al impianto eolico denominato "Poggio alle Pancole”.

Infine, abbiamo richiesto che sia prevista la possibilità di predisporre una parte della seduta del Consiglio comunale aperta, con la partecipazione diretta e attiva delle associazioni presenti sul territorio e dei cittadini.

Matteo Arcenni e Roberto Ticciati, Fratelli d'Italia Pontedera