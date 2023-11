Pinqua Cascina: i cittadini richiedono un'assemblea pubblica con il sindaco Betti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Domenica 5 Novembre dalle ore 11:00 gli abitanti del Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo, l’Associazione Bene Comune e la lista L.S.A., si danno appuntamento all’ex centro socio-culturale “Il Girasole” di via Turati, per una raccolta firme finalizzata ad ottenere un’assemblea pubblica con il Sindaco di Cascina Michelangelo Betti e gli Assessori competenti, in merito alla nuova edificazione prevista all’interno del “Progetto C.A.S.C.I.N.A.”,; su cui non vi è stata alcuna partecipazione attiva della popolazione. Gli abitanti delle “Case rosse” si dichiarano fin da ora contrari all’intervento di costruzione di n. 41 alloggi in una porzione di territorio che deve rimanere a verde pubblico, come da sempre è stato loro promesso. Richiedono inoltre all' Amministrazione Comunale di provvedere alla riapertura del centro socio-culturale "Il Girasole" ed esprimono infine la loro approvazione per la riqualificazione ed il potenziamento degli impianti sportivi di base. Gli abitanti del Villaggio "Santa Maria" di San Frediano Associazione "Bene Comune" Cascina Lista Cascina Civica L.S.A.