Almanacco | Mercoledì 27 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 27 marzo è l'86º giorno del calendario gregoriano (l'87º negli anni bisestili). Mancano 279 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Madonna dei Lavoratori.

Proverbio di Marzo

Se marzo butta erba, aprile butta merda.

Accadde oggi

1855 - Il geologo canadese Abraham P. Gesner brevetta negli USA il cherosene (o kerosene) distillato dal petrolio

1861 - Dopo un discorso alla Camera di Torino tenuto da Cavour, Roma viene proclamata capitale del Regno d'Italia

1958 - Nikita Chruščëv diventa primo ministro dell'Unione Sovietica

1975 - Esce nelle sale il primo film della saga di Fantozzi

1994 - In Italia si svolgono le elezioni politiche che vedono, per la prima volta, la vittoria di Silvio Berlusconi e della coalizione di centrodestra sulle due coalizioni di centro e di sinistra

2020 - In tempo di pandemia da COVID-19, Papa Francesco invoca Dio in Piazza San Pietro con l'ascolto della Parola: un discorso e la benedizione eucaristica Urbi et Orbi in via del tutto straordinaria, poiché solitamente impartita solo a Natale e Pasqua

Compleanni

Ariete - Cantautrice italiana (2002)

Carl Barks - Fumettista americano, 'padre' di Paperino (1901 - 25 agosto 2000)

Mariah Carey - Cantante americana (1970)

Cesare Cremonini - Cantautore italiano (1980)

Ludwig Mies Van Der Rohe - Architetto e designer tedesco (1886 - 17 agosto 1969)

Wilhelm Conrad Rontgen - Fisico tedesco vincitore del Premio Nobel per la scoperta dei raggi X (1845 - 10 febbraio 1923)

Quentin Tarantino - Regista americano (1963)