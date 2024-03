Almanacco | Venerdì 15 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 15 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano (il 75º negli anni bisestili). Mancano 291 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Artemide Zatti, medico.

Proverbio di marzo

Marzo molle, grano per le zolle.

Accadde oggi

44 a.C. - Idi di marzo: Giulio Cesare viene assassinato nel Senato durante i lavori di ristrutturazione della Curia da un gruppo di senatori romani.

1892 - Viene fondato a Liverpool dall'imprenditore John Houlding il Liverpool Football Club.

1906 - Nasce la Rolls-Royce Limited.

1917 - Lo zar Nicola II di Russia abdica in favore del fratello, che rinuncia, a seguito della Rivoluzione di febbraio (2 marzo del calendario giuliano).

1936 - Guerra d'Etiopia: ha inizio la Marcia su Gondar.

1939 - Invasione della Cecoslovacchia: i carri armati tedeschi entrano a Praga.

1990 - Michail Gorbačëv viene eletto come primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica.

2019 - Milioni di studenti scendono in piazza con cortei e manifestazioni in oltre 2000 città di circa 150 Paesi per partecipare alla manifestazione FridaysForFuture ('Venerdì per il futuro') a sostegno della battaglia contro il cambiamento climatico promossa dell'attivista svedese Greta Thunberg.

Compleanni

Cesare Beccaria - Giurista, economista e filosofo italiano (1738 - 28 novembre 1794)

Roberto Maroni - Politico italiano (1955 - 22 novembre 2022)

Paul Pogba - Calciatore francese (1993)

Sabrina Salerno - Attrice e personaggio tv italiana (1968)

San Nicola di Bari - Santo cattolico (270 - 6 dicembre 343)