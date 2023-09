Gite di inizio autunno, tre borghi da visitare in Toscana

L'autunno è ormai ufficialmente iniziato, ma le giornate ancora belle e calde ci consentono di trascorrere del tempo all'aria aperta, soprattutto nel weekend. Per una gita fuori porta nella nostra regione particolarmente consigliati sono i borghi, luoghi in cui fare un tuffo nella storia ed assaporare del buon cibo: eccone tre assolutamente da non perdere in questo periodo dell'anno.

San Quirico d'Orcia

San Quirico è uno dei borghi più visitati della bellissima Val d'Orcia. Numerosi i luoghi d'interesse tra chiese, palazzi e attrazioni naturali, come, ad esempio, gli incantevoli Horti Leonini. Poco fuori il borgo, poi, da non perdere i celebri cipressi.

Bagno Vignoni

Sempre nella splendida Val d'Orcia si trova il borgo rinascimentale di Bagno Vignoni, il cui centro è costituito da una grande vasca termale. Uno dei luoghi più amati dell'intera regione, perfetto per un San Valentino d'amore.

San Miniato

Celebre per la presenza del tartufo bianco, San Miniato è uno dei borghi più belli della provincia pisana. Obbligatoria una visita alla Rocca di Federico II, costruita attorno al 1220 in onore dell'imperatore.