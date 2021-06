'Ti amo Italia', i campi di lavanda di Santa Luce sfidano Orbetello per un posto nella limited edition Nutella

Ci sono anche i campi di lavanda di Santa Luce tra i paesaggi in lizza per 'vestire' i barattoli di Nutella nella nuova limited edition 'Ti amo Italia'. La distesa viola della provincia pisana si contende un posto con la laguna di Orbetello (GR), con la scelta che sarà effettuata direttamente dai consumatori tramite sondaggio sul sito www.nutella.com. Tempo fino al 6 giugno per esprimere la propria preferenza.

Quella tra Santa Luce ed Orbetello, tuttavia, non è l'unica sfida toscana prevista: a contendersi un posto sui vasetti della crema spalmabile prodotta da Ferrero anche il lago di Gramolazzo (LU) e Firenze.