PisaToday sbarca sui canali Whatsapp

Nuovo passo verso il futuro per l’informazione e per i social. Su Whatsapp sono sbarcati i 'canali' delle chat di comunicazione unidirezionali dove solo l’amministratore può inviare i messaggi. E da oggi anche PisaToday avrà il proprio spazio: anche qui infatti gli utenti potranno restare informati sulle notizie riguardanti Pisa e provincia.

La nuova funzione non è consentita a tutti ma soltanto a soggetti selezionati. Il servizio garantisce la privacy non è infatti possibile vedere l’identità di chi entra nei vari canali. L’utente potrà visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un’apposita funzionalità di ricerca e potrà gestire la propria adesione con la massima semplicità, non potrà rispondere ai messaggi dell’amministratore ma potrà dare un feedback tramite le reazioni.

Dove trovarci

Dunque oltre che sul nostro sito, la fanpage su Facebook e il canale Instagram, ci troverete ora anche su Whatsapp. Inoltre per chi cercasse un filo diretto con la redazione può inviare una email a pisatoday@citynews.it o una segnalazione attraverso l'apposito spazio online e scaricare l'App gratuita, disponibile sia in versione Android che Apple.