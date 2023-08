Volare con il cane, cinque consigli utili

Sabato 26 agosto si celebrerà la Giornata mondiale del cane. Introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni, tale ricorrenza è stata ideata dall'addestratrice cinofila americana Colleen Paige, che ha così voluto ricordare il giorno in cui i suoi genitori adottarono il cane di famiglia.

Per l'occasione la compagnia aerea Vueling ha stilato una lista di 5 consigli da seguire per chi non vuole separarsi dal proprio amico a quattro zampe neanche in volo: vediamoli nel dettaglio.

Chi può volare

Non solo cani: a bordo sono ammessi anche altri animali di piccola taglia come gatti, uccelli (esclusi rapaci) e tartarughe. È consentito il trasporto di un solo animale per passeggero. Per quanto riguarda i cani, è fondamentale farli viaggiare in un trasportino omologato (45 x 39 x 21 cm) che abbia delle aperture per il passaggio dell'aria, per un peso complessivo massimo di 8 kg, accessori inclusi, per le prenotazioni effettuate dal 20 giugno 2023 in poi. Le stesse considerazioni valgono per gli altri animali che dovrano essere trasportati nella loro gabbieta.

Cosa serve per volare

Oltre al biglietto e al microchip, è necessario essere muniti del passaporto che attesti la storia vaccinale, compreso quello anti-rabbia effettuato almeno 21 giorni prima del volo. Viaggiare con i cani da assistenza richiede l'indicazione in fase di prenotazione, selezionando l'opzione Passeggero con necessità speciali. Possono viaggiare dai 3 mesi di età in poi con tatuaggio o microchip, a condizione che abbiano l'attestazione dell'addestramento come cane da assistenza o guida, oltre al certificato delle vaccinazioni e, per i voli internazionali, il passaporto.

Prenotazione e tariffe

All'atto della prenotazione il padrone dovrà segnalare la presenza del proprio amico a quattro zampe, scegliendo la tariffa “Basic” e acquistando il servizio da scegliere nella sezione Personalizza il tuo volo. Una volta all'aeroporto, ci si dovrà recare al banco accettazione con la documentazione richiesta per ricevere sia l'assegnazione di un posto confortevole sia la carta d'imbarco. Importanti anche gli effetti personali del proprio cane, da trasportare nel bagaglio a mano o nel trasportino: dal cibo alla ciotola d'acqua, dalle copertine ai giochi, affinché il volo sia quanto più confortevole possibile.

Assicurazione

Per i proprietari più scrupolosi e attenti, immancabile è un occhio alle polizze assicurative che consentano un viaggio sereno. Tra queste, si possono includere le eventuali spese sostenute all'estero e le spese di ricerca in caso di perdita o smarrimento durante il viaggio.

Controlli e decollo

Al momento dei controlli di sicurezza il cane passerà dal metal detector assieme al padrone, mentre il trasportino dovrà essere scansionato come il resto dei bagagli insieme al guinzaglio e al cibo. Una volta a bordo dell'aereo, il cane troverà spazio nel suo traportino a terra sotto la poltrona di fronte al posto a sedere assegnato, assicurato tramite un'imbracatura di sicurezza prima e dopo il decollo e all'atterraggio. Per motivi di sicurezza, non potrà uscire fino allo sbarco.