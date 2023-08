Confettura di more, la ricetta

Come ogni anno, tra la fine di agosto ed i primi di settembre torna l'appuntamento con la raccolta delle more. Deliziosa, e perfetta per essere conservata a lungo, è la confettura: vediamo la ricetta.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare la confettura di more:

1 kg di more;

400 grammi di zucchero;

succo di limone.

Procedimento