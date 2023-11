Cyber Monday, cos'è e origini

Non solo il Black Friday. Coloro che intendono fare acquisti a prezzi convenienti possono approfittare anche del Cyber Monday, la giornata di offerte che, ogni anno, cade il lunedì successivo al Black Friday, il quale, a sua volta, è fissato per il giorno seguente al Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento (quarto giovedì di novembre). Il Cyber Monday, che in questo 2023 ricorrerà oggi, lunedì 27 novembre, si differenzia però dal "venerdì nero" in quanto le promozioni, in questo caso, sono solo ed esclusivamente online. Questa giornata si caratterizza solitamente per sconti di maxi portata, che possono arrivare talvolta fino al 70%, soprattutto per quegli articoli non venduti nei giorni precedenti.

Cyver Monday, quando è nato

Il Cyber Monday è nato ufficialmente nel 2005 come una giornata dedicata allo shopping dall'ufficio, in seguito al rientro a lavoro dopo le feste per il Thanksgiving, e la coniazione di questa espressione è opera di Ellen Davis, vicepresidente della National retail Federation, federazione che promuove Shop.org, l'evento annuale dedicato all' e-commerce. Tale evento, assieme al Black Friday, costituisce un valido indicatore statistico sulla capacità e predisposizione alla spesa dei consumatori statunitensi, tanto da essere attentamente osservato dagli analisti finanziari e dagli ambienti borsistici statunitensi e internazionali. Con gli anni, questa tradizione ha poi attraversato l'oceano fino ad arrivare in Europa e in Italia, diventando un appuntamento da non perdere per i consumatori.