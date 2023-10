Eclissi parziale di Luna, spettacolo in cielo nella serata del 28 ottobre: come vederla

Occhi verso il cielo nella serata di sabato 28 ottobre. Nell'occasione, infatti, sarà possibile ammirare l'eclissi parziale di Luna, con il nostro satellite che farà ingresso nella penombra a partire dalle 20.01 italiane raggiungendo poi il culmine alle 22.14. L'evento sarà visibile a occhio nudo e potrà quindi essere apprezzato anche da coloro che non dispongono di particolari attrezzature.

Nello specifico, ad essere oscurata sarà la parte bassa della Luna e l'eclissi si distinguerà in tre fasi. La prima avrà inizio alle 20.01, quando il disco lunare entrerà nella penombra generata dalla Terra: si potrà ammirare il disco lunare diventare progressivamente più cupo a partire dal suo bordo sud-occidentale. La seconda inizierà alle 21.35 e coinciderà con l'eclissi parziale vera e propria: A partire dal bordo meridionale si potrà vedere l'ombra terrestre proiettata sul disco lunare crescere sempre più fino a raggiungere la massima copertura del 6%, il culmine dell'eclissi, atteso alle 22.14. Dopodichè l'ombra proiettata dalla Terra si ridurrà gradualmente. La terza ed ultima fase, infine, sarà nuovamente di penombra e terminerà alle 00.26 del 29 ottobre. La durata totale dell'eclissi si aggira quindi attorno alle 4 ore e 25 minuti.

Dove vedere l'eclissi parziale di Luna

L'eclissi parziale di Luna, come detto, sarà visibile a occhio nudo, condizioni meteo permettendo. In ogni caso Virtual Telescope Project condividerà in diretta le immagini dell’eclissi sia da Roma, attraverso i propri strumenti mobili, che da Manciano (Grosseto), dove è installata la postazione osservativa robotica del progetto. Per partecipare all'evento in diretta, totalmente gratuito, basterà connettersi alla diretta streaming a partire dalle ore 20 di sabato 28 ottobre.