Eclissi solare parziale il 25 ottobre: come e dove vederla

Un evento da non perdere, soprattutto per tutti coloro che amano l'astronomia. Martedì 25 ottobre, nel nostro Paese, sarà infatti possibile ammirare un'eclissi parziale di Sole. L'appuntamento, nello specifico, è per la tarda mattinata, con il picco previsto attorno alle 12.20, quando la Luna arriverà a coprire il disco solare per circa il 20%. Non ci sarà quindi un oscuramento totale, in quanto il centro della nostra stella non è perfettamente allineato con quello del nostro satellite, come accade nel caso di eclissi totale e anulare.

Eclissi solare, come osservarla

L'eclissi non deve essere assolutamente osservata a occhio nudo, in quanto ciò espone a rischi per la vista. Per evitare inconvenienti, occorre munirsi di sistemi di protezione, come, ad esempio, occhiali con filtri solari specifici che sono venduti nei negozi specializzati ed online, o strumenti di osservazione. Vietato ricorrere a strumenti fai da te come vecchie pellicole, vetri affumicati o normali occhiali da sole.

L'evento, per chi fosse impossibilitato a vederlo dal vivo, sarà trasmesso in diretta dai telescopi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). L'obiettivo, visto l'orario, è anche quello di favorire le scuole, trasmettendo l'eclissi sui canali Youtube e Facebook di EduINAF. Tra gli esperti di fisica solare che interverranno ci sarà anche Silvano Fineschi dell'INAF di Torino a cui sarà possibile fare domande in diretta. Il collegamento dalle sedi INAF durerà fino alle 12.45 e ci saranno anche le immagini da numerosi luoghi del mondo.