Gelato fatto in casa, la ricetta

Le giornate si stanno allungando sempre più e la primavera sta ormai entrando nel vivo. Con le temperature che gradualmente vanno ad alzarsi, non c'è niente di meglio di un buon gelato per rinfrescarsi a metà giornata. Vediamo come prepararlo direttamente in casa senza l'utilizzo della gelatiera.

Tempo di preparazione

30 minuti + tempo di raffreddamento

Tempo di cottura

40 minuti

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare del gelato alla crema:

2 tuorli;

zucchero 70 gr;

latte parzialmente scremato 250 ml;

panna 100 ml;

buccia grattugiata di un limone.

Questi gli ingredienti per preparare del gelato al cioccolato:

2 tuorli;

zucchero 70 gr;

latte parzialmente scremato 250 ml;

panna 100 ml;

buccia grattugiata di un limone;

cioccolato fondente 80 gr.

Procedimento