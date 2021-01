Giorni della merla, leggenda e credenze popolari

A partire da oggi, venerdì 29 gennaio, iniziano i cosiddetti tre "giorni della merla", vale a dire quelle che, secondo la tradizione popolare, sarebbero le giornate più fredde dell'anno. Una credenza che, però, è priva di solide basi scientifiche e che non corrisponde sempre alla realtà. In questo 2021, ad esempio, il 29, 30 e 31 gennaio, stando a quanto riportano le previsioni, non saranno affatto caratterizzati da temperature particolarmente rigide, almeno a Pisa, dove il tempo, tuttavia, dovrebbe rimanere incerto per l'intero weekend.

Giorni della merla, la leggenda e credenze popolari

Esistono numerose leggende relative ai giorni della merla, tutte accomunate dalla presenza, al loro centro, della femmina del merlo. Secondo quanto si narra, la merla, che un tempo aveva un piumaggio bianco, andò a cercare riparo dal freddo all'interno di un camino. Il suo manto, a causa della fuliggine, diventò così grigio, rimanendo poi di tale colore. La leggenda, quindi, spiega così in maniera favolistica il dimorfismo della livrea del merlo, bruna/grigia nelle femmine e nera brillante nel maschio.

Sempre secondo le tradizioni popolari, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se al contrario sono caldi, la primaverà arrivera in ritardo. Anche in questo caso, però, non esistono evidenze scientifiche in sostegno di tale ipotesi.