Gomme invernali o catene da neve: quando scatta l'obbligo e sanzioni

A partire dal 15 novembre scatterà l'obbligo di montare sulla propria automobile gli pneumatici invernali o, in alternativa, di avere a bordo le catene da neve per percorrere alcune strade e autostrade ed in presenza di condizioni meteo avverse. Tale normativa è stata introdotta per garantire la sicurezza in caso di guida su strada ghiacciata, grandine, pioggia forte e nevese.

Cambio gomme, dove è obbligatorio

L'obbligo del cambio gomme non è valido su tutte le strade e autostrade del nostro Paese, ma soltanto in quei tratti dove sia presente l'apposito segnale stradale. Dove è presente, questo è valido fino al 15 aprile dell'anno successivo: a partire da quella data l'obbligo di catene da neve a bordo termina, mentre per quanto riguarda gli pneumatici diventerà obbligatorio montare quelli estivi.

Lo stato delle gomme, in ogni caso, deve essere valutato periodicamente effettuando un controllo regolare della pressione, da effettuare almeno una volta al mese. Almeno una volta all'anno, invece, è consigliabile far controllare l'equilibratura delle ruote. Gli pneumatici invernali sono senz'altro più pratici rispetto alle catene perché anche su fondo innevato consentono di guidare con grande sicurezza (ma costano di più), mentre le catene dovranno essere montate sul momento con notevole perdita di tempo per il completamento dell'operazione.

L'obbligo del cambio gomme (o catene a bordo)

L'obbligo del cambio gomme da pneumatici estivi ad invernali è regolato da una direttiva ministeriale, secondo cui le autovetture devono, in un certo periodo dell'anno, "essere munite ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio". Per effettuare il cambio c'è un mese di tempo a disposizione, poi, da martedì 15 novembre 2023, parte l'obbligo vero e proprio di averli montati o di avere le catene a bordo del veicolo. Il cambio gomme non deve ovviamente avvenire anche in caso di pneumatici 4 stagioni/All season. Attenzione, però: tali penumatici devono obbligatoriamente avere la marcatura M+S sul fianco ed un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione.

Secondi i test di Assogomma, è stato dimostrato che gli spazi di frenata su fondo innevato per una vettura lanciata a 40 km/h sono stati di circa 20 metri se dotata di pneumatici invernali e di oltre 40 metri se dotata di pneumatici estivi, praticamente il doppio. A 60km/h una vettura equipaggiata con pneumatici invernali è capace di arrestarsi completamente, su neve, in 35 metri, una distanza ancora inferiore a quella di una vettura con pneumatici estivi che viaggi a velocità più basse.

Le multe

Chi non monta gomme invernali o circola privo di catene da neve nelle zone in cui vige l'obbligo rischia una sanzione pecuniaria il cui importo dipende dalla tipologia di strada:

da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano;

da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano;

da 80 a 318 euro in autostrada.

L'agente può anche disporre del fermo del veicolo. In caso di caso di inosservanza del fermo è prevista una sanzione ulteriore di 84 euro e la decurtazione di 3 punti della patente. Sono previste multe anche per chi viaggia con pneumatici non omologati.