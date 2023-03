Instagram, come evitare l'hackeraggio dell'account

Sono sempre più numerosi i casi di profili social violati, non solo a danno di persone con migliaia di followers. Per tenere al sicuro l'account Instagram è quindi necessario mettere in pratica alcuni piccoli, ma fondamentali, accorgimenti. Per prima cosa dobbiamo scegliere una password apposita, diversa da quelle utilizzate per mail ed altri social network. È inoltre necessario attivare anche la cosiddetta autenticazione a due fattori, che chiede di inserire un codice da un'app come Google Authenticator oppure una stringa Alfanumerica, che viene inviata tramite sms.

Se non avete attivato la certificazione a due fattori potete farlo andando nelle impostazioni della vostra pagina Instagram nell'area privacy e sicurezza. Poi, sempre in questa sezione, potere controllare le attività di accesso e dunque i dispositivi da cui risulta che vi siate connessi di recente.

Qualche suggerimento in più

Ricordatevi di attivare il salvataggio automatico in modo che. se il vostro account dovesse essere eliminato o violato, possiate recuperare le vostre immagini grazie a questa funzione. Per farlo dovete selezionare l'opzione salva foto - post originali.

Per capire se qualcuno sta cercando di entrare nel vostro account violando la privacy dovete innanzitutto far caso alle mail ricevute da Instagram. Se vi comunicano l'avvenuto aggiornamento della password ma non l'avete cambiata voi, fate immediatamente attenzione a entrare nell'account per verificare che sia tutto ok. Se notate delle stories o delle foto che non avete pubblicato voi, dovete subito bloccare l'accesso all'account da parte dell'hacker cambiando repentinamente la password. Se, nonostante queste precauzioni non riuscite più ad accedere a Instagram e non riuscite più a modificare la vostra password, allora vuol dire che hanno cambiato le vostre informazioni di contatto e non vi resta che seguire le apposite istruzioni su help.instagram.com.