Acqua naturale in bottiglia, le migliori del supermercato: la classifica di Gambero Rosso

Ogni anno, in Italia, si producono 16 miliardi di bottiglie e si stima che ciascuna persona, in media, consumi in dodici mesi circa 225 litri. Gambero Rosso, attraverso un panel di assaggiatori, ha provato circa 56 acque minerali presenti nella grande distribuzione e le ha valutate sulla base di cinque parametri: leggerezza, armonia, pulizia, piacevolezza e complessità. Il risultato finale è stato suddiviso in due classifiche: una per le lisce ed una per le effervescenti naturali. Da questa classifica sono state escluse Panna e San Pellegrino in quanto sponsor di Gambero Rosso.

Migliori acque naturali, la classifica

1. Acqua San Bernardo - Imbottigliata a Garessio (Cuneo), ha ottenuto il punteggio massimo in tutti i parametri ottenendo un voto finale di 91/100.

2. Acqua Lauretana - Imbottigliata in provincia di Biella, sgorga dai ghiacciai del Monte Rosa. Ha avuto valutazioni basse solamente per quanto riguarda la complessità ma ha raggiunto comunque una valutazione di 90/100.

3. Acqua Frasassi - Ha ottenuto una valutazione di 85/100. L'acqua nasce all'interno di una oasi incontaminata, ossia il Parco Naturale Regionale Gola Della Rossa e di Frasassi, nelle Marche.

Seguono, poi, nell'ordine: