Aperitivo a Tirrenia, tre locali da provare

Durante l'estate il litorale si anima di vita, con i locali che, soprattutto tra luglio e agosto, si fanno fittamente frequentati. Tra i must della stagione ci sono ovviamente gli aperitivi, amati da giovani e meno giovani. Vediamo dove potersi gustare un buon cocktail a Tirrenia, una delle località balneari più frequentate della provincia di Pisa.

Tirrenia Doc Caffé

Tra i locali da provare non può mancare il Tirrenia Doc Caffè, celebre per i suoi apericena accompagnati da musica live. Il posto ideale per godersi una serata tra amici in un contesto informale.

Dove si trova: Viale del Tirreno, 169

Sardelli

Nella centralissima piazza Belvedere troviamo Sardelli, pasticceria bar di recente costruzione. Munito di diversi posti all'aperto, permette di gustarsi un buon cocktail accompagnato da sfiziosi stuzzichini in completo relax.

Dove si trova: Piazza Belvedere, 1

Bollicine cafè

Uno dei locali più celebri di Tirrenia è senza dubbio il Bollicine Cafè, nel quale è possibile sedersi sia all'interno che all'esterno. Amatissimo dai giovani, permette di gustarsi un buon aperitivo in un'accogliente atmosfera.

Dove si trova: Via del Tirreno, 117