Migliori pizzerie d'Italia 2024, in classifica anche Pisa con ZenZero

C'è spazio anche per Pisa nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia 2024 stilata da Gambero Rosso. A ricevere il massimo riconoscimento dei Tre Spicchi, con 92 punti, ZenZero Osteria Della Pizza. In graduatoria, per quanto riguarda la Toscana, anche Apogeo Giovannini (Pietrasanta, 93 punti), Battil'oro Fuochi + Lieviti + Spiriti (Seravezza, 92), Bottega Dani (Cecina, 92), Chicco (Colle di Val d'Elsa, 92), Giotto (Firenze Santa Maria Novella, 92), La Pergola (Radicondoli, 92), Giovanni Santarpia (Firenze, 92), Il vecchio e il mare (Firenze, 92), La Ventola (Rosignano Marittimo, 92), La Divina Pizza (Firenze, 91), Giotto (Firenze Novoli, 91), La Pizza by Romualdo Rizzuti (Firenze, 91), 'O Scugnizzo (Arezzo, 91), Lo Spela (Greve in Chianti, 91).

In totale, quindi, sono 15 i locali della Toscana premiati con i Tre Spicchi, un dato che mette la nostra regione al terzo posto alle spalle solamente di Campania (22) e Lazio (16). Seguono poi Lombardia (10), Veneto (7), Piemonte (7) e Sicilia (7).

Tre Spicchi 2023, la classifica delle migliori pizzerie d'Italia

96 PUNTI

Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VR)

I Masanielli – Caserta

Pepe In Grani Caiazzo (CE)

I Tigli – San Bonifacio (VR)

95 PUNTI

10 Diego Vitagliano – Napoli

10 Diego Vitagliano – Pozzuoli (NA)

La Filiale A L'albereta – Erbusco (BS)

Francesco & Salvatore Salvo – Napoli

94 PUNTI

50 Kalò – Napoli

Pizzeria Clementina – Fiumicino (RM)

Gusto Divino – Saluzzo (CN)

La Notizia – Napoli

Oliva Da Concettina Ai Tre Santi – Napoli

Pizzeria Salvo – San Giorgio A Cremano (NA)

Sestogusto – Torino

Seu Pizza Illuminati – Roma

93 PUNTI

Allegrío – Roma

Apogeo Giovannini – Pietrasanta (LU)

Diego Vitagliano Pizzeria – Roma

Gusto Madre – Alba (CN)

Impastatori Pompetti – Roseto Degli Abruzzi (Te)

La Notizia – Napoli

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni San Mauro Torinese (To)

Sasà Martucci I Masanielli Caserta

92 PUNTI

Archestrato Di Gela – Palermo

Battil'oro Fuochi + Lieviti + Spiriti – Seravezza (Lu)

Bob Alchimia A Spicchi – Montepaone (Cz)

Bottega Dani – Cecina (LI)

Chicco – Colle Di Val D'elsa (SI)

Da Clara – Venetico (ME)

La Contrada – Aversa (CE)

Dry Milano – Milano

Fandango – Potenza

Framento – Cagliari

Gigi Pipa – Este (Pd)

Giotto -Firenze

Inedito -Brescia

Da Lioniello – Succivo (CE)

Enosteria Lipen – Triuggio (MB)

Màdia – Salerno

Montegrigna – Tric Trac – Legnano (MI)

Officine Del Cibo – Sarzana (Sp)

Tre Spicchi Panisfizio – Jesolo (VE)

La Pergola – Radicondoli (SI)

Piano B – Siracusa

Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia

Giovanni Santarpia – Firenze

La Sorgente – Guardiagrele (CH)

Il Vecchio E Il Mare – Firenze

La Ventola – Rosignano Marittimo (LI)

Zenzero Osteria Della Pizza – Pisa

91 PUNTI

180g Pizzeria Romana – Roma

400 Gradi – Lecce

50 Kalò Di Ciro Salvo – Roma

Da Attilio Alla Pignasecca – Napoli

Pizzeria Bosco – Tempio Pausania

Agriristorante Il Casaletto – Viterbo

Mater – Fiano Romano (RM)

L Orso – Messina

Le Parùle – Ercolano (NA)

La Pizza By Romualdo Rizzuti – Firenze

Pupillo Pura Pizza – Frosinone

Re | Mi – Sassari

San Martino Pizza & Bolle – Roma

Sbanco – Roma

'O Scugnizzo – Arezzo

Lo Spela – Greve In Chianti (FI)

Verace Elettrica – Milazzo (ME)

Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona

Tre Spicchi La Cascina Dei Sapori – Rezzato (BS)

Crosta – Milano

La Divina Pizza – Firenze

Da Ezio – Alano Di Piave (Bl)

La Gatta Mangiona – Roma

Giotto – Firenze

Mamma Rosa – Ortezzano (Fm)

90 PUNTI