Migliori pizzerie d'Italia, ZenZero nella classifica di 50 Top Pizza

C'è spazio anche per Pisa nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia 2023 stilata da 50 Top Pizza. Ad ottenere il prestigioso riconoscimento in una delle più autorevoli graduatorie nazionali dedicate al mondo dell'arte bianca è ZenZero, che si piazza all'89esimo posto. In prima posizione, a pari merito, troviamo 10 Diego Vitagliano di Napoli ed I Masianelli Francesco Martucci di Caserta, seguiti da I Tigli di San Bonifacio e Seu Pizza Illuminati di Roma.

"È più un salotto che osteria - si legge sul sito di 50 Top Pizza per quanto riguarda ZenZero -: attenzione per il cliente, ambiente intimo e discreto. Filosofia che sposa l’attuale mood della pizza moderna, scelta delle farciture stagionale ed eccellente; il prosciutto cotto affumicato della Parisienne rimarrà un ricordo indelebile, la mozzarella e le zeste di limone fanno della Costiera (obbligo l’assaggio) un viaggio nel mondo dell’armonia gustativa. Lievitazione lunghissime per ottenere un impasto leggerissimo e digeribile. La carta dei vini è quanto di meglio un appassionato di vino può trovare, più di 200 etichette fra nazionali e internazionali. Fermarsi qui è un must per chi ama la buona pizza".

La classifica

1. 10 Diego Vitagliano, Napoli e I Masanielli Francesco Martucci, Caserta

2. I Tigli, San Bonifacio

3. Seu Pizza Illuminati, Roma

4. 50 Kalò, Napoli

5. 180 g, Roma

6. I Masanielli Sasà Martucci, Caserta

7. Fratelli Salvo, Napoli

8. Dry, Milano

9. Cambia-Menti, Caserta

10. La Notizia 94, Napoli

11. Confine, Milano

12. Le Grotticelle, Caggiano

13. Carlo Sammarco 2.0, Aversa

14. Pepe in Grani, Caiazzo

15. La Cascina dei Sapori, Rezzato

16. Apogeo, Pietrasanta

17. Denis, Milano

18. Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone Lido

19. Allegrìo, Roma

20. Pizzeria Da Lioniello, Succivo

21. 400 Gradi, Lecce

22. Pupillo Pura Pizza, Frosinone

23. ‘O Scugnizzo, Arezzo

24. Renato Bosco, San Martino Buonalbergo

25. Frumento, Acireale

26. Sbanco, Roma

27. Fandango, Potenza

28. Le Parùle, Ercolano

29. Giovanni Santarpia, Firenze

30. Giangi, Arielli

31. Bosco, Tempio Pausania

32. Modus, Milano

33. Clementina, Fiumicino

34. La Bolla, Caserta

35. Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli

36. ‘O Fiore Mio, Faenza

37. Sant’Isidoro, Pizza e Bolle, Roma

38. I Borboni, Pontecagnano Faiano

39. Maiori, Cagliari

40. Pizzeria Chicco, Colle Val d’Elsa

41. Enosteria Lipen, Triuggio

42. Crosta, Milano

43. Antica Friggitoria Masardona, Roma

44. Grigoris, Mestre

45. L’Orso, Messina

46. Pizzeria Gigi Pipa, Este

47. Saccharum, Altavilla Milicia

48. Meunier

49. I Vesuviani, Pomigliano d’Arco

50. Sestogusto, Torino

51. La Gatta Mangiona, Roma

52. I Fontana

53. Guglielmo & Enrico Vuolo, Verona

54. Gusto Divino, Saluzzo

55. La Piedigrotta, Varese

56. Pizzeria Elite Rossi, Alvignano

57. Framento, Cagliari

58. Officine del Cibo, Sarzana

59. Patrick Ricci, San Mauro Torinese

60. Il Vecchio e il Mare, Firenze

61. La Braciera, Palermo

62. Giotto Pizzeria Bistrot, Firenze

63. La Contrada, Aversa

64. Angelo Pezzella, Roma

65. Battil’oro, Querceta

66. Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia

67. Mater, Fiano Romano

68. Attilio alla Pignasecca, Napoli

69. A Rota, Roma

70. Umberto, Napoli

71. Sa Scolla, Cagliari

72. Luigi Cippitelli, San Giuseppe Vesuviano

73. Il segreto di Pulcinella, Montesarchio

74. Pizzeria Mamma Rosa, Ortezzano

75. Don Antonio, Salerno

76. Bottega Dani, Cecina

77. Capuano’s, Milano

78. Bas&Co, Pesche

79. Gorizia, Napoli

80. La Pergola

81. Archestrato di Gela, Palermo

82. Pizza Canneto Beach 2, Margherita di Savoia

83. Foorn, Mariglianella

84. La Fenice, Pistoia

85. Bella ‘mbriana, Trento

86. Pizzarè, Rizziconi

87. Lievito72, Trani

88. Bro’, Napoli

89. ZenZero, Pisa

90. Piazzetta del Pisacane, Genova

91. Mama, Lendinara

92. Pizzeria Fiore di Latte, Baveno

93. Piano B, Siracusa

94. Claudio Alvicolo, Orvieto

95. Luppolo e Farina, Latiano

96. Cuore di Luca Brancati, Merate Vicentino

97. La Sorgente, Guardiagrele

98. Pigreco Pizzeria, Volla

99. I Belcastro, Roma

100. Il Vecchio Gazebo, Molfetta