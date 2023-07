Cinque spiagge da non perdere (isole escluse) in Toscana

Estate è sinonimo di spiaggia e mare. Durante la stagione più calda, e soprattutto con le temperature bollenti di questi giorni, non esiste infatti niente di meglio che trovare un po' di refrigerio dall'afa concedendosi un bagno rinfrescante per poi godersi qualche ora di relax sotto l'ombrellone. La Toscana, con la sua lunghissima costa e le sue isole, è ricca di bellissime spiagge: eccone alcune da non perdere rimanendo sulla terraferma.

Cala Violina

Cala Violina è un'incantevole spiaggia di Scarlino, in provincia di Grosseto. Incorniciata dal verde, è amata dai turisti di tutto il mondo per la sua sabbia fine ed il suo mare cristallino.

Torre Mozza

Torre Mozza, da non confondere con l'omonima località balneare salentina, si trova a Piombino, in provincia di Livorno, e si sviluppa attorno ad un'antica torre costiera. Qui l'acqua, sempre azzurra e cristallina, è l'ideale per concedersi un tuffo rigenerante.

Le Rocchette

Sabbia fine e piccole calette, queste sono Le Rocchette di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Meta da non perdere per gli amanti di spiaggia e mare.

Calafuria

La scogliera di Calafuria, in provincia di Livorno, è senza dubbio una delle più belle della Toscana e, non a caso, è quotidianamente frequentata da numerosi bagnanti. Il panorama circostante, con l'omonima torre, è da togliere il fiato.

Golfo di Baratti

Una lunga spiaggia cinta alle spalle da pini secolari: il Golfo di Baratti, caratterizzato da acque trasparenti e calde per i bassi fondali, è perfetto per trascorrere una giornata in riva al mare all'insegna del completo relax.