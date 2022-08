Acqua aromatizzata anticellulite, come prepararla e benefici

Tra le bevande perfette per essere consumate durante la stagione estiva ci sono le acque aromatizzate. Queste, oltre ad essere caratterizzate da un gusto gradevole, presentano numerose proprietà benefiche per il nostro organismo, sortendo diversi effetti a seconda degli ingredienti utilizzati. Ciò permette di sbizzarrirsi in diverse ricette in base allo scopo che si desidera raggiungere, sia esso energizzante, purificante, sgonfiante o rilassante. Vediamo oggi la ricetta dell'acqua aromatizzata anticellulite, perfetta per essere consumata sia in estate sia al rientro dalle vacanze. Questo particolare tipo di acqua, utilizzando tre semplici ingredienti naturali, contribuisce infatti a bruciare i grassi. Da sola, però, ovviamente non basta e deve essere consumata all'interno di una dieta varia ed equilibrata, in cui deve essere tolto ogni tipo di eccesso. Se rispetterete queste semplici regole, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare un'acqua aromatizzata anticellulite:

un pompelmo maturo;

un ananas;

zenzero fresco.

Procedimento